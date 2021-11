Isola pedonale di via dei Mille: PD e Libera Me dicono “sì” (e lanciano una proposta)

Anche PD e LiberaMe scendono in campo per istituire per il Natale 2021 l’isola pedonale di via dei Mille. I due gruppi consiliari hanno infatti deciso di presentare la loro proposta di delibera. L’obiettivo è quello di sostenere i commercianti di Messina, favorendo lo shopping natalizio con la pedonalizzazione della via dei negozi.

Dopo la proposta dell’associazione di commercianti Millevetrine, rappresentata dal presidente Sandro Penna, anche la politica cittadina inizia a muoversi per l’isola pedonale di via dei Mille. L’idea è quella di chiudere al transito delle auto dal 1° dicembre all’8 gennaio, consentendo così alle famiglie della città dello Stretto di passeggiare tra i negozi e dedicarsi all’acquisto dei regali.

A firmare la proposta di delibera, i consiglieri Antonella Russo, Alessandro Russo, Felice Calabrò e Gaetano Gennaro del PD, e Massimo Rizzo e Biagio Bonfiglio di LiberaMe, che sottolineano: «I proponenti ritengono fondamentale, soprattutto in questo periodo di crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19, che si approvi anche quest’anno l’isola pedonale natalizia di via Dei Mille, anche come segnale di ripresa economico-sociale della città, e come segno di ritorno alla normalità, dopo un lungo periodo di forti restrizioni, che certamente hanno inciso negativamente sulle abitudini dei cittadini ed hanno fortemente penalizzato lo sviluppo economico dei commercianti della zona, se non la loro stessa sopravvivenza».

Un esito positivo di questa proposta non è però scontato, dato che già lunedì in Commissione Consiliare l’Amministrazione comunale si era mostrata piuttosto restia a pedonalizzare la via dei Mille per Natale. Una riapertura sul tema si è avuta ieri, quando gli assessori Salvatore Mondello e Dafne Musolino hanno risposto alla nota inviata da Millevetrine, sottolineando che: «L’Amministrazione è favorevole alla istituzione delle isole pedonali che siano funzionali alla realizzazione di eventi promozionali, restiamo in attesa di ricevere la proposta che Codesta Associazione presenterà conformemente a quanto previsto nello specifico avviso». I giochi, insomma, sono ancora aperti. E al 1° dicembre mancano appena 13 giorni.

