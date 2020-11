Indice Rt, posti letto “ordinari” e di terapia intensiva: com’è messa la Sicilia

L’indice Rt, insieme alla percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva e in “area non critica”, è tra i valori presi in considerazione per valutare l’andamento dell’epidemia di coronavirus nelle Regioni italiane. Vediamo, sulla base dei dati a oggi disponibili, com’è messa la Sicilia.

«La Sicilia è tra le regioni italiane con Rt inferiore all’1,5%» ad affermarlo è l’assessore alla Salute Ruggero Razza. L’indice di trasmissibilità sull’Isola è, infatti, in media, dell’1,4%, secondo i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità riferiti ai sette giorni tra il 26 ottobre e l’1 novembre 2020.

Vediamo, invece, secondo i dati riportati dall’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) quali sono le percentuali di posti letto occupati in Italia e in Sicilia sia in terapia intensiva che nelle aree cosiddette “non critiche” degli ospedali. Vale a dire, «i posti letto di area medica afferenti alle specialità di malattie infettive, medicina generale e pneumologia».

Posti letto negli ospedali italiani, con focus sulla Sicilia

Terapia intensiva

Vediamo qual è la percentuale di posti letto di terapia intensiva occupata da pazienti covid−19 al 12 novembre 2020.

Abruzzo: 29%;

Basilicata: non pervenuto;

Calabria: 13%;

Campania: 29%;

Emilia-Romagna: 41%;

Friuli Venezia Giulia: 27%;

Lazio: 21%;

Liguria: 46%;

Lombardia: 51%;

Marche: 37%;

Molise: 21%;

P.A. Bolzano: 55%;

P.A. Trento: 29%;

Piemonte: 48%;

Puglia: 28%;

Sardegna: 27%;

Sicilia: 22% ;

; Toscana: 44%;

Umbria: 54%;

Valle d’Aosta: 34%;

Veneto: 21%.

La soglia del 30% per le terapie intensive è individuata dal decreto del Ministro della Salute del 30/4/2020.

Per quel che riguarda i dati sul numero dei posti letto di terapia intensiva in Sicilia, al 12 ottobre 2020 la situazione era questa. È previsto, comunque, un incremento di posti letto da parte della Regione con due scadenze, la prima al 15 novembre, la seconda al 30.

Posti letto di area non critica

Vediamo qual è la percentuale di posti letto di area non critica occupata da pazienti covid−19 al 12 novembre 2020.

Abruzzo: 40%;

Basilicata: non pervenuta;

Calabria: 37%;

Campania: 47%;

Emilia-Romagna: 57%;

Friuli Venezia Giulia: 27%;

Lazio: 47%;

Liguria: 72%;

Lombardia: 49%;

Marche: 56%;

Molise: 25%;

P.A. Bolzano: 99%;

P.A. Trento: 65%;

Piemonte: 92%;

Puglia: 42%;

Sardegna: 30%;

Sicilia: 34% ;

; Toscana: 39%;

Umbria: 49%;

Valle d’Aosta: 84%;

Veneto: 29%.

La soglia del 40% per le aree non critiche è individuata dal decreto del Ministro della Salute del 30/4/2020.

