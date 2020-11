Sicilia, 3.600 posti letto covid: ecco come saranno ripartiti per provincia

Un piano da 3.600 posti letto covid per la Sicilia: è questo quanto messo in cantiere dall’assessorato alla Salute della Regione, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico, facendo ricorso a strutture pubbliche o private per aumentare il numero posti per le terapie intensive, degenze ordinarie e ricoveri in strutture dedicate alle cure in bassa complessità.

Il piano, spiegano dalla Regione «ricalca una proiezione dell’andamento epidemiologico per singole aree con una soglia di stress maggiorato rispetto all’attuale situazione pandemica nell’Isola, ma soprattutto tiene conto del mantenimento dell’assistenza sanitaria per le altre patologie non Covid. La Sicilia, infatti, è una delle Regioni che al momento non ha sospeso le cure diverse dal Coronavirus né ha ridotto gli interventi programmati».

Nello specifico, sono previsti posti per terapie intensive, ricoveri ordinari e cure a bassa complessità (per queste ultime il modello è quello dei Covid Hotel). Per la messa in opera del piano della Regione Siciliana sono state previste due scadenze temporali, il 15 e il 30 novembre 2020. Date, queste, entro le quali saranno improntati i posti letto.

In particolare, spiegano da Palazzo d’Orleans «le terapie intensive raggiungeranno, all’ultima scadenza, 416 posti dedicati esclusivamente al Covid a cui potranno aggiungersi posti di terapia sub-intensiva convertibili a seconda delle eventuali necessità. Le degenze ordinarie raggiungeranno 2.384 ricoveri dedicati, mentre saranno 812 i posti letto a disposizione nelle strutture a bassa complessità».

Covid, 3.600 posti letto per la Sicilia: la distribuzione per provincia

Ogni provincia della Sicilia avrà un numero di posti letto di terapia intensiva, per i ricoveri ordinari e per le cure a bassa complessità. Questa la suddivisione sul territorio:

Agrigento 30 – 160 – 98;

Caltanissetta 36 – 140 – 50;

Catania 105 – 595 – 120;

Enna 22 – 140 – 30;

Messina 39 (terapia intensiva) – 236 (ricoveri ordinari) – 110 (cure a bassa complessità);

(terapia intensiva) – (ricoveri ordinari) – (cure a bassa complessità); Palermo 107 – 671 – 280;

Ragusa 33 – 152 – 32;

Siracusa 26 – 170 – 50;

Trapani 28 – 120 – 42.

