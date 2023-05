Inaugurazione della Casa del Popolo di Messina: l’appuntamento

«Con tante case a Messina bisognava costruirne una che fosse davvero per tutte e tutti. L’abbiamo costruita per le cittadine e i cittadini di questa città, per quelli che sono nati qui, ma anche per quelli che qui vengono solo di passaggio. Per dare una voce, soprattutto, a quanti non ce l’hanno. Si costruisce nei quartieri: aprendo luoghi di vita in comune. È questo che vogliamo fare nella Casa del Popolo di Messina: costruire il tessuto di una vera democrazia cittadina»; così i responsabili del nuovo spazio che verrà inaugurato in via degli Amici n. 21 (nei pressi dell’ex Cinema Olimpia).

L’idea è quella di creare uno spazio per incontrarsi e ascoltare. «La Casa del Popolo di Messina – continua la nota – nasce, nel pieno centro della città, esattamente con questo spirito, che è nuovo e antico insieme: quello di farci incontrare e di farci uscire dalle nostre case, private, individuali, facendoci ripensare, insieme, la nostra casa più grande, che è la città. È uno spazio che abbiamo desiderato, e che forse non avevamo osato immaginare. Una casa differente, con una sua memoria passata, come tutte le case, ma anche con la memoria di una possibilità: la casa delle tante cose da fare e che non riusciamo a fare da soli, la casa dei nostri bisogni e delle nostre capacità. Siamo noi a costruirla: noi che possiamo entrarci, liberamente, per partecipare, proporre, mettendo a disposizione degli altri il poco o molto che sappiamo fare, cercando di capire, e, soprattutto, di ascoltare i bisogni degli altri».

L’inaugurazione è giovedì 1 giugno, dalle 17.00 alle 24.00, con musica dal vivo, dj set, live painting, esposizioni e apericena sociale. Ingresso gratuito. A questo link per il programma completo.

