In Sicilia il rientro a scuola è fissato per il 16 settembre: il calendario scolastico

In Sicilia il rientro a scuola è fissato per il prossimo 16 settembre 2021. A comunicarlo è l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Roberto Lagalla che ha firmato il decreto che organizza il calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado della Sicilia per l’anno 2021/2022.

«Nei prossimi giorni, insieme all’Ufficio scolastico regionale – ha detto l’assessore Lagalla – convocheremo una riunione per stabilire le modalità del rientro a scuola in presenza. Lavoreremo, coerentemente con quanto verrà stabilito dal Comitato tecnico scientifico nazionale, per garantire agli studenti un inizio d’anno in piena sicurezza».

Il rientro a scuola in Sicilia

Nelle scuole della Sicilia i giorni di attività didattica saranno 207, oppure 206 se la festa del Santo Patrono locale ricade durante l’anno scolastico.

Il calendario:

La scuola finirà il 10 giugno 2022 .

. Per le scuole dell’infanzia il termine delle attività educative è fissato al 30 giugno 2022 .

il termine delle attività educative è fissato al . Le vacanze di Natale saranno dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 .

. Le vacanze di Pasqua dal 14 aprile al 19 aprile 2022 .

. Le istituzioni scolastiche possono stabilire la ulteriore sospensione delle lezioni, per un massimo di tre giorni .

. La ricorrenza del 15 maggio, festa dell’Autonomia Siciliana, sarà dedicata a specifici momenti di aggregazione scolastica per lo studio dello Statuto della Regione Siciliana e per l’approfondimento di tematiche connesse all’autonomia, alla storia e all’identità regionale.

Nei giorni successivi verrà modulato anche il calendario didattico delle attività formative in obbligo scolastico, erogate dalle istituzioni formative accreditate. «Un altro anno – conclude Lagalla – in cui bisognerà fare i conti con l’evoluzione dell’emergenza pandemica. Il governo Musumeci sta già lavorando per garantire un anno sereno e di normalità a tutti gli studenti e al personale scolastico».

