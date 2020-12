Messina vista dall’alto. Lo spettacolo della città di notte nelle foto di Andrea Peri

Forse la città così non l’avevate mai vista. Sono delle vere e proprie opere d’arte le foto di Messina in notturna realizzate da Andrea Peri. Il Duomo, il santuario di Cristo Re, palazzo Zanca, la Madonnina: Andrea è riuscito, con l’aiuto di un drone, ad immortalare i luoghi simbolo della città dello Stretto, in un’atmosfera tanto bella quanto suggestiva.

Perchè basta cambiare il punto di vista e tutto assume un’aspetto diverso, nuovo, bellissimo. Perchè Messina è una città bellissima, anche se spesso lo dimentichiamo. Grazie alle foto di Andrea Peri, oggi la nostra città è più bella. E speriamo che queste immagini possano servire da stimolo per ricordare l’importanza di prendersi cura del luogo in si vive, la nostra casa, la casa di tutti i messinesi.

Difficile fare una classifica e scegliere la foto di Messina più bella tra quelle scattate e condivise da Andrea Peri sul suo profilo Facebook. Ma se, guardando questi scatti, volete farci sapere quale preferite, basta lasciare un commento.

