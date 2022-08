Ferragosto, a Messina chiusi ex Gasometro e hub vaccinali: dove fare i tamponi

Ferragosto si avvicina ed è tempo anche per gli hub e le aree tamponi di Messina e provincia di prendersi una piccola pausa: saranno quindi chiusi i centri per la somministrazione dei vaccini anti-covid, così come il drive-in dell’ex Gasometro. Vediamo, invece, quali servizi resteranno attivi e dove.

A comunicarlo è l’Ufficio per l’emergenza Covid-19 di Messina. Lunedì 15 agosto – appunto il giorno di Ferragosto, quindi festivo – i centri vaccinali di Messina e provincia saranno chiusi. Sarà chiuso anche il drive-in dell’ex Gasometro. Rimarranno però aperte le aree screening del Palarescifina, a Messina, e di Milazzo dove sarà quindi possibile sottoporsi al tampone per la diagnosi del coronavirus.

Altro servizio del’Ufficio per l’emergenza Covid-19 di Messina che sarà chiuso il 15 agosto è quello offerto dalla Centrale di ascolto: gli operatori che si occupano di gestire tutte le segnalazioni dei cittadini al numero verde 800954434 non lavoreranno a Ferragosto. Il centro sarà invece attivo domenica 14, ma, per motivi organizzativi, solo per mezza giornata, dalle 8.00 alle 14.00.

