Gruppo Palumbo Shipyards premiato a Genova: è tra le eccellenze italiane della Blue economy

Il Gruppo Palumbo Shipyards è tra le eccellenze italiane della Blue economy premiate a Genova alla terza edizione degli Ship2Shore Awards, gli “Oscar” della nautica.

Nel corso della terza edizione degli “Oscar italiani dei trasporti” dedicati ad aziende, professionisti ed enti, italiani e stranieri che si sono distinti nel 2026 nella Blue economy, il Gruppo Palumbo Shipyards ha ricevuto un premio assegnato dalla rivista di settore Ship2Shore. «Siamo orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento che premia la dedizione con la quale ci impegniamo ogni giorno per rendere i nostri cantieri sempre più moderni e competitivi» – ha dichiarato Antonio Palumbo, Chairman del Gruppo, in merito al premio assegnato.

Uno sguardo rivolto alla ricerca

La giuria, composta da esperti del settore, ha valutato il Gruppo Palumbo come il migliore nella categoria “Evolution” ovvero per il suo percorso di crescita, espansione ed internazionalizzazione.

Il presidente Palumbo ha poi concluso: «nel corso di quasi sessant’anni di storia abbiamo lavorato per far del nostro Gruppo un leader in un settore nel quale la nostra Nazione vanta eccellenze riconosciute in tutto il mondo. Lo abbiamo fatto con uno sguardo sempre rivolto alla ricerca, all’innovazione e alla crescita nel rispetto dell’ambiente e senza mai accontentarci dei risultati ottenuti».

Il premio è stato ritirato dal nipote del Presidente, Antonio Palumbo Jr., a testimonianza dell’evoluzione dell’azienda e a simboleggiare un significativo passaggio di testimone, proiettato verso il futuro e animato da un rinnovato spirito imprenditoriale, con lo sguardo già rivolto alle nuove sfide che attendono il Gruppo.

All’evento che si è tenuto al teatro Carlo Felice di Genova, lunedì scorso e al quale ha preso parte il viceministro dei trasporti Edoardo Rixi, erano presenti le principali aziende del settore non solo italiane ma provenienti da:

Monaco,

San Marino,

Svizzera,

Grecia,

Albania,

Malta,

Turchia,

Spagna,

Belgio,

Turkmenistan,

Cina,

Giappone.

La storia del Gruppo Palumbo Shipyards

Fondata nel 1967, Palumbo Group è una realtà multinazionale di riferimento nell’industria marittima con più di 900 dipendenti e otto cantieri operativi. Attraverso le sue divisioni, il gruppo presidia molteplici settori strategici: Palumbo Shipyards rappresenta il principale network di riparazione e trasformazione navale nel Mediterraneo con oltre 600 interventi annui. Palumbo Superyachts annovera brand prestigiosi come Columbus, ISA Yachts, Extra Yachts e Mondomarine. Palumbo Upfit si occupa di manutenzione, conversione ed upgrade di superyachts. Infine, Palumbo Heavy Lift offre soluzioni avanzate di sollevamento per grandi progetti industriali, infrastrutture eolica e autostradale. Fortemente orientato all’innovazione e alla sostenibilità, il gruppo coniuga decenni di know-how tecnico e ricerca continua per affrontare le sfide future del settore.

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