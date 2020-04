Giornata Mondiale della Terra. Oggi si celebra il 50esimo anno, da casa

Oggi si celebra la 50esima Giornata Mondiale della Terra e più che mai la nostra attenzione è rivolta al Pianeta, devastato dal coronavirus.

La Giornata della Terra è stata istituita nel 1970 dall’Onu e si svolge in 193 Paesi. Per festeggiare sono stati organizzati flash mob, incontri, dibattiti e concerti, rigorosamente in streaming.

Il tema centrale sarà il riscaldamento globale, ad aprire le celebrazioni toccherà all’Italia, dedicandole a Papa Francesco nel quinto Anniversario della sua Enciclica Laudato sì.

La 50esima Giornata Mondiale della Terra

Tantissime iniziative virtuali per festeggiare il Pianeta e, in modo particolare, monitorare la qualità dell’aria e l’inquinamento da plastica. Grazie all’app Earth Challenge 2020 creata dall’Earth Day Network, infatti, possiamo approfondire i temi ambientali e avere suggerimenti su cosa possiamo fare per agire contro l’inquinamento locale.

Altra proposta è quella lanciata dalla piattaforma National Trust con Blossom Watch che raccoglie le immagini dei boccioli visti e immortalati dalla finestra. Mentre iNaturalist permette di segnalare avvistamenti di piante o animali e consultare un archivio per riconoscere le specie che ci ritroviamo sotto il naso.

La Terra va in streaming

Insieme alle piattaforme digitali, per la 50esima Giornata Mondiale della Terra sono stati organizzati diversi incontri e maratone in streaming. Tra queste ne segnaliamo due: #OnePeopleOnePlanet e “Cosa ci dice la Terra”.

#OnePeopleOnePlanet:

Su Rai Play verrà trasmessa – fino alle 20 – la maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet. L’iniziativa, organizzata da Earth Day e Movimento dei Focolari, prevede dodici ore di incontri e performance dedicati al Pianeta Terra.

La maratona riprenderà i temi del Villaggio per la Terra: educazione ambientale, tutela della natura e sviluppo sostenibile, solidarietà, partecipazione. Tra gli ospiti: il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e Luca Parmitano.

Gli spettatori da casa potranno partecipare interagendo con la piattaforma web e i social, utilizzando gli hashtag della giornata: #OnePeopleOnePlanet, #CosaHoImparato, #EarthDay2020, #iocitengo, #VillaggioperlaTerra, #focolaremedia

Cosa ci dice la Terra:

La maratona – dalle 15 alle 22, è organizzata dal National Geographic e sarà possibile seguirla sul sito de “La Repubblica”. Interverranno, tra gli altri: Erri De Luca, Paul Dilinger e Giovanni Soldini.

Consigli per tutelare l’ambiente

usare lampadine a basso consumo o lampadine LED

fare la raccolta differenziata

utilizzare mezzi pubblici, biciclette o camminare a piedi

mangiare meno carne

