abbracciamola: Legambiente lancia il flash mob per la Giornata mondiale della Terra

Mercoledì 22 aprile è una data speciale – forse più speciale del solito, considerando l’emergenza che stiamo vivendo a livello globale. Tra poco, infatti, si festeggia il 50esimo anniversario della Giornata Mondiale della Terra. Un’occasione per riflettere sull’ambiente e sulla salvaguardia del Pianeta.

In vista di questo appuntamento, Legambiente ha proposto #Abbracciamola, flash mob virtuale per tenere alta l’attenzione sulla cura del nostro Pianeta, come si legge nella nota ufficiale di Legambiente: