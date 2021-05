Giornata Mondiale del Gioco: venerdì 28 maggio flash mob a Messina

Anche Messina aderisce alla Giornata Mondiale del Gioco, che si celebra ogni 28 maggio, con un flash mob che si svolgerà alle 16:00 di venerdì al Municipio, in Piazza Unione Europea. Il flash mob si svolgerà contemporaneamente in 9 città italiane, coinvolte nel progetto Ip Ip Urrà, per contrastare la povertà educativa minorile.

La Giornata Mondiale del Gioco a Messina

Appuntamento quindi per venerdì 28 maggio al Municipio di Messina per celebrare la Giornata Mondiale del Gioco. I bambini del centro socio-educativo di Maregrosso, gli educatori e gli animatori della cooperativa sociale ECOSMED scenderanno in piazza Unione Europea, occupando simbolicamente la piazza principale della città con i loro colori e con un allegro girotondo.

«Obiettivo dell’iniziativa è quello di ridisegnare un modello di architettura della città che contempli la presenza di bambine, bambine e adolescenti e consentire di rigenerare spazi per essere protagonisti e non ospiti scomodi dei territori, attraversandoli anche senza l’accompagnamento degli adulti, offrendo occasioni per nutrire passioni, talenti, partecipazione, per rendersi utile, creare e abitare lo spazio pubblico e del gioco».

Il progetto Ip Ip Urrà

Il progetto Ip Ip Urrà è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo.

Il progetto sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini. Con i Bambini è un’organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

