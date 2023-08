Giardino di Montalto, c’è l’accordo per la riapertura tra la Parrocchia e il Comune di Messina

Il Giardino di Montalto verso la riapertura? Sembrerebbe di sì, a giudicare dallo schema di convenzione approvato dalla Parrocchia Madonna di Montalto e dal Comune di Messina, che prevede un accordo per consentire ai cittadini di usufruire del parco. Vediamo i dettagli.

Chiuso nel 2018 dopo uno scontro tra la Curia e PuliAMO Messina – associazione che aveva curato e reso fruibile l’area per diverso tempo, con attività legate alla tutela dell’ambiente e all’aggregazione sociale –, il Giardino di Montalto non ha più riaperto i battenti a causa di una sempre aperta controversia circa la titolarità del bene tra la Parrocchia e Palazzo Zanca. Oggi, però, sembrerebbe che i due contendenti abbiano finalmente trovato la quadra. È stato infatti pubblicato sull’AlboPop del Comune di Messina, lo schema di convenzione per la riapertura del giardino di Montalto.

Riapertura Giardino di Montalto: la convenzione tra Comune di Messina e Parrocchia

Il Comune di Messina e la Parrocchia di Montalto restano fermi sulle proprie posizioni circa la titolarità del Giardino del Parco di Montalto, ma hanno deciso di “deporre le armi” per consentire l’utilizzo del bene e la fruizione alla cittadinanza.

«Il Comune e la Parrocchia di Montalto – si legge nello schema di convenzione –, fermi restando i rispettivi diritti, e senza che ciò comporti rinunzia e/o riconoscimento di alcun tipo, ritengono di comune accordo necessaria la pronta riapertura del Parco per la fruizione della comunità anche a prescindere da eventuali controversie sull’accertamento della titolarità del Parco». Fatta questa premessa, i due enti hanno deciso di sottoscrivere una convenzione, di cui già si parlava da tempo, in modo da consentire la cura del giardino, che necessita di interventi di manutenzione e di cura del verde.

Il documento prevede quindi la riapertura del giardino di Montalto anche per la fruizione da parte delle associazioni, per consentire, tra le altre cose, l’organizzazione di attività di tipo sociale di diverso tipo. All’interno della convenzione sono fatti alcuni esempi di attività, che riportiamo:

Trekking ( amminate nei boschi) per noi passeggiate nel parco

Shinrin-Yoku o Bagno nel Parco;

Tecniche di benessere psico-fisico, che attraverso un cammino lento lungo le terrazze del parco, percorsi di respirazione, rilassamento, meditazione.

Creazione, in alcuni spazi del Parco, di piazzuole attrezzate, con panche, tavoli e sedie, dove poter leggere un libro, scambiare qualche chiacchiera, al fine di garantire ed incentivare momenti di convivenza, di condivisione, di gioco, di studio, di relax, di svolgimento di terapie salutari programmate in collaborazione con gli Scout di Montalto, o con altri soggetti e/o associazioni di volta in volta individuati e previamente autorizzati.

Programmazione e realizzazione di percorsi didattici per le scuole, di eventi culturali quali mostre, concerti, attività teatrali, usufruendo anche del salone, ricadente nell’area del Parco.

Punto di sosta attrezzato per far riposare i turisti e tutti coloro che raggiungeranno il Santuario. Anche punto di informazione turistica riguardante il Santuario di Montalto.

Presidio Slow Food.

Attività ricreative per anziani.

Cura e scoperta delle 24 specie di piante ed individualizzazione delle specie di fauna che dimorano nel Parco, con dei percorsi programmati anche con l’ausilio degli Scout di Montalto (Masci Messina 1 “Il Faro”).

Creazione di un “parco tematico” sistemando lungo i percorsi, cartelloni, illustranti la storia del Santuario.

Ospitare le scuole per scopi didattici e di conoscenza culturale.

La convenzione per la riapertura del Giardino di Montalto, tra Parrocchia e Comune di Messina, avrà la durata di 10 anni, dal 2023 al 2033. Dopo la firma, è MessinaServizi Bene Comune ad occuparsi della pulizia dell’area, per renderla nuovamente fruibile.

Lo schema di convenzione è disponibile a questo link.

(In copertina, foto di repertorio del Giardino di Montalto)

