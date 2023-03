Il Giardino di Montalto verso la riapertura? Quasi pronta la convenzione per la riapertura. I dettagli

Seduta di Question Time in Consiglio Comunale e tra i temi all’ordine del giorno c’era anche quello della riapertura del Giardino di Montalto, chiuso ormai da circa quattro anni. A sollevare la questione, chiedendo quali novità ci fossero all’assessore Roberto Cicala, è stato il consigliere di Ora Sicilia, Giandomenico La Fauci.

La vicenda la conosciamo bene. Aperto grazie al lavoro da PuliAmo Messina, il Giardino di Montalto è stato chiuso per volontà della Curia nel momento in cui i volontari hanno organizzato una festa per bambini di occasione di Halloween nell’autunno del 2018. Diversi da allora gli appelli per la riapertura, ma a complicare le cose c’è stata la questione della titolarità dell’area, “contesa” tra Curia e Comune di Messina. Ora, sembrerebbe essere in corso una svolta, grazie a un’interlocuzione tra Curia e Palazzo Zanca.

Interpellato dal consigliere comunale Giandomenico La Fauci, che ha chiesto in Consiglio Comunale la “Verifica requisiti di proprietà e apertura del giardino di Montalto”, l’assessore Roberto Cicala ha spiegato come si sta procedendo: «In questo momento i giardini sono chiusi principalmente perché non sono del Comune. Anche se la visura catastale riporta come proprietario il Comune, ma non si l’atto che, nel momento in cui è stato fatto l’impianto meccanografico, ha riportato Palazzo Zanca come proprietario dell’area. La Curia ci ha fatto capire che non c’è nessun atto che provi sia proprietà del Comune, che da secoli è stato sempre della Curia e che non si capisce perché nel catasto sia inserito il Comune come proprietario. Diciamo che in quel periodo molti immobili venivano dati al Comune di appartenenza quando non si conosceva esattamente di chi fosse la proprietà. Il Comune non ha quindi alcun titolo per dire che è proprio».

Una speranza, però, c’è: «Il Comune – ha chiarito Cicala – in questo periodo ha cercato di aprire il Giardino di Montalto attraverso una convezione con la Curia. Stiamo cercando di trovare un accordo con la Curia per poter restituire i giardini collettività, suddividendoci i compiti. Loro ci hanno mandato una bozza di convenzione; i nostri uffici l’hanno vista e restituita alla Curia con alcuni appunti di tipo tecnico. Il Comune dovrebbe aiutare con pulizia, scerbatura, senza esborsi di capitale, ma mettendo il servizio in capo alla MessinaServizi Bene Comune. Stiamo aspettando il ritorno della convenzione da parte della Curia. Una volta che avremo firmato la convenzione i giardini potranno tornare alla collettività».

