Food and Travel Awards 2026: il maestro panificatore messinese Francesco Arena è l’“Artigiano dell’Anno”

Francesco Arena, maestro panificatore alla guida dell’omonimo panificio di Messina, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di “Artigiano dell’Anno” ai Food and Travel Awards 2026. L’evento nazionale, promosso da Food and Travel Italia, celebra ogni anno le eccellenze del settore enogastronomico, dell’ospitalità e del turismo.

La cerimonia di premiazione si è tenuta a Presicce, nel cuore del Salento, e ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo della gastronomia, dell’accoglienza e dell’imprenditoria italiana. “La bellezza salverà il mondo” è stato il claim scelto per questa edizione, dedicata a persone e realtà che, attraverso il proprio impegno professionale, contribuiscono a custodire e valorizzare il patrimonio culturale, produttivo e identitario italiano.

Il riconoscimento assegnato a Francesco Arena ha un’importanza particolare per il territorio messinese. Il maestro panificatore rappresenta una tradizione familiare capace di evolversi nel tempo senza perdere il legame con le proprie radici. Un percorso costruito attraverso lo studio, la sperimentazione e una costante attenzione alla qualità e alla valorizzazione delle materie prime siciliane. Con il suo lavoro, Francesco Arena si è affermato come uno dei rappresentanti della cultura artigiana siciliana, portando alla ribalta nazionale un modo di intendere la panificazione che mette al centro qualità, memoria, ricerca e trasmissione del sapere. Un approccio che unisce il rispetto per la tradizione alla capacità di innovare, trasformando il pane e i prodotti da forno in espressione autentica del territorio.

«La cultura del pane è un sapere che appartiene alla nostra storia, ma che continua a evolversi – si legge nella motivazione del premio. A Messina, Francesco Arena rinnova il mestiere appreso in famiglia attraverso lo studio, la sperimentazione e la valorizzazione dei grani antichi siciliani. Pani, focacce e prodotti da forno raccontano un’artigianalità attenta alle materie prime e alle persone della filiera. Un impegno che prosegue nella formazione, per condividere competenze e dare futuro all’arte della panificazione». A consegnare il riconoscimento è stata Pamela Raeli, editore di Food and Travel Italia, che ha sottolineato il valore di un artigianato capace di trasformare il prodotto in cultura, identità e patrimonio.

«Abbiamo scelto Francesco Arena – ha spiegato Pamela Raeli – perché nel suo lavoro riconosciamo un modo autentico e contemporaneo di interpretare l’artigianato. Il pane non è soltanto un prodotto: è memoria, territorio, ricerca e trasmissione di conoscenza. Francesco ha saputo portare questi valori nel presente, dando nuova attenzione ai grani antichi siciliani e al ruolo della formazione. È proprio questa capacità di tenere insieme radici e futuro che abbiamo voluto riconoscere con il titolo di Artigiano dell’anno».

Il premio valorizza un percorso professionale che parte da Messina e dalla tradizione familiare, ma che negli anni ha assunto una dimensione più ampia, diventando testimonianza della vitalità e della contemporaneità dell’artigianato siciliano.

«Ricevere questo riconoscimento – ha commentato Arena – mi emoziona profondamente, soprattutto perché arriva da una realtà autorevole come Food and Travel Italia e perché sento di poterlo condividere con la mia famiglia, con il mio team, con il mio territorio e con chi ci dà fiducia. Essere indicato come Artigiano dell’Anno è anche una responsabilità: raccontare Messina e la Sicilia attraverso un prodotto semplice e antico, ma capace di esprimere ricerca, cultura e futuro».

Il suo lavoro dimostra come l’artigianato possa rappresentare un elemento centrale nella promozione del territorio. Attraverso il pane, Arena racconta la Sicilia, le sue materie prime, il patrimonio di conoscenze tramandato dalle generazioni e la capacità degli artigiani di innovare senza perdere il legame con le proprie radici.

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