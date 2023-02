Fondazione Me.S.S.In.A. di Gaetano Giunta avvia Fondo per la città di Betlemme: il progetto

La Fondazione Me.S.S.In.A. promuove un Fondo per lo sviluppo umano sostenibile della città di Betlemme. Nei giorni scorsi, infatti, una delegazione composta da Gaetano Giunta, fondatore e co-organizzatore della Fondazione Me.S.S.In.A, dal Segretario Generale della Fondazione Giacomo Pinaffo, dal sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo e dal sindaco di Mirabella Imbaccari Giovanni Ferro si è recata a Betlemme per avviare un Fondo a favore della città palestinese.

L’iniziativa si sviluppa nell’ambito di un gemellaggio fra Betlemme e il Comune di Caltagirone. «Secondo le linee – spiega Gaetano Giunta – del nuovo Piano Strategico della Fondazione Me.S.S.In.A., il cui nome per esteso è Fondazione delle Comunità del Mediterraneo Sostenibili e Solidali per l’Inclusione e l’Accoglienza, si prevede, fra l’altro, la creazione di Fondi dedicati allo sviluppo umano sostenibile dei territori delle due sponde di quest’area in cui opera e opererà sempre di più». Il Fondo destinato alla città di Betlemme prevede la riqualificazione urbana e l’autonomia energetica da fonti rinnovabili.

Gaetano Giunta, adesso, dovrà formalizzare il Piano Operativo del nuovo Fondo che verrà poi discusso dal Consiglio comunale di Betlemme prima di passare alla successiva fase operativa.

