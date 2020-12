Escursione al Bosco della Tassita: appuntamento il 20 dicembre nel cuore dei Nebrodi

Il Bosco della Tassita è uno dei luoghi più interessanti dei Nebrodi ed è l’unico bosco con la presenza del Taxus baccata (un tipo di albero dell’ordine delle conifere) di tutta la Sicilia.

Domenica 20 dicembre l’Associazione PFM propone un’escursione per scoprire questo particolare bosco, nel territorio di Caronia, proprio nel cuore del Parco dei Nebrodi.

«Durante la nostra escursione – scrive l’Associazione Progetto Futuro Migliore – si avrà modo di passeggiare tra i sentieri in cui un tempo veniva lavorato il carbone vegetale e sarà possibile, inoltre, godere del suggestivo aspetto assunto dal sistema forestale a Tasso, molto simile alle foreste di climi temperati nord europei».

Tutto il programma dell’escursione nel Bosco della Tassita

Un’escursione lunga 8,5 chilometri per 6 ore di marcia con soste per osservazioni, spiegazioni e pranzo al sacco. Tutto il programma:

09:30 – Ritrovo dei partecipanti che provengono da Messina e Palermo nella piazza all’ingresso di Caronia (Via Orlando Luciano N. 127) e spostamento in auto verso Portella dell’Obolo.

10:30 – Ritrovo dei partecipanti che provengono da Catania ed Enna presso Portella dell'Obolo (situata lungo la SP168 da Capizzi a Caronia).

10:45 – Inizio escursione al Bosco della Tassita. Il percorso inizia con il "sentiero tematico del carbone", realizzato dall'Ente Parco dei Nebrodi, che simula i vari processi di lavorazione del carbone praticati dagli antichi carbonari della zona. Successivamente, deviazione in direzione "Caserma Moglia", incontrando delle maestose querce secolari. Attraverso, poi, un fuori pista, per lo più in salita, intercettando nuovamente il sentiero principale che proseguirà attraverso un bosco con predominanza a faggio, si arriverà all'ingresso della tassita per ammirare esemplari plurisecolari di Tasso e Acero.

13:00 – Pranzo al sacco all'interno del bosco in corrispondenza di una sorgente naturale dove si potranno ricaricare le scorte d'acqua.

– Pranzo al sacco all’interno del bosco in corrispondenza di una sorgente naturale dove si potranno ricaricare le scorte d’acqua. 16:00 circa – Fine dell’escursione.

L’escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid – 19. All’atto della prenotazione verrà inviato tramite mail il protocollo con le linee guida e il regolamento da visionare e accettare. Sarà ridotto il numero dei partecipanti per gruppo, non verrà promossa la modalità di car-sharing ed è obbligatorio essere muniti dei DPI (dispositivi di protezione individuale). Per costi e prenotazioni qui.

Chi è l’Associazione PFM?

L’Associazione Progetto Futuro Migliore (PFM) è una no profit di promozione sociale, nata nel 2009 a Patti. Si occupa di promozione del territorio proponendo escursioni, visite guidate e iniziative di solidarietà sociale.

