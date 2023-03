Equinozio 2023: oggi inizia la primavera

Oggi, lunedì 20 marzo 2023, inizia la primavera; nel gergo astronomico si definisce equinozio di primavera: quel momento in cui le ore di luce e le ore di buio coincidono. Durante l’anno sono due gli equinozi: quello di settembre che sancisce l’inizio dell’autunno e la fine dell’estate; e quello di marzo che dà il via alla bella stagione, nonostante il cielo questa mattina a Messina sia particolarmente nuvoloso.

Ad ogni modo, a partire dall’equinozio di primavera 2023 le ore di luce si allungheranno, raggiungendo l’apice il 21 giugno; ovvero durante il solstizio d’estate. Inoltre, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo, torna l’ora legale: lancette un’ora in avanti dalle 02.00 alle 03.00, con un’ora in meno di sonno, ma con un po’ di risparmio energetico. L’ora legale rimarrà in vigore fino a domenica 29 ottobre 2023.

