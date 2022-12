È morto il Papa Emerito, Benedetto XVI: il 2 gennaio 2023 l’addio dei fedeli

È morto Benedetto XVI. Ad annunciarlo è stato il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: «Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano». Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il suo corpo sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.

Joseph Aloisius Ratzinger era nato il 16 aprile 1927 a Marktl, in Germania, ed è deceduto oggi, 31 dicembre 2022, a Roma. Divenne Cardinale a 50 anni, per poi essere eletto Papa il 19 aprile 2005. L’11 febbraio 2013 l’annuncio della rinuncia al pontificato, terminato ufficialmente il 28 febbraio 2013, dopo 7 anni e 315 giorni. Al suo posto è stato eletto il 13 marzo del 2013 Jorge Mario Bergoglio, ovvero Papa Francesco. Fu il 265esimo papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma. Delle sue condizioni di salute instabili si parlava ormai da tempo, ma non sono state ancora dati chiarimenti ufficiali. Maggiori informazioni, dicono dalla Sala Stampa vaticana, arriveranno nelle prossime ore.

(Foto © Sergey Gabdurakhmanov)

