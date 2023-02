Destinare locali comunali inutilizzati ai rider in attesa: la proposta del consigliere La Fauci

Individuare dei locali, di proprietà del Comune di Messina, in cui i rider (gli addetti alle consegne a domicilio) possano attendere tra un ordine e l’altro per ripararsi dal vento, dalla pioggia o dal sole cocente: questa la proposta lanciata dal consigliere comunale di Ora Sicilia, Giandomenico La Fauci, e indirizzata al Sindaco e all’Assessore al Patrimonio.

«A partire dal periodo pandemico in avanti – spiega l’esponente del centrodestra –, v’è stata una importante escalation dei delivery che non potrebbero avere ragion d’essere senza il fattivo supporto dei c.d. Rider, ovvero i nuovi professionisti che fanno da tramite tra il consumatore ed fornitore. Assistiamo, infatti, quotidianamente a numerosi ragazzi che in sella ai propri monopattini e/o ciclomotori, consegnano durante le ore di punte, i vari ordini svolti via internet. In attesa di ritirare gli ordini, è uso di questi ragazzi, attendere, sia che piova o faccia freddo e sia sotto il cocente caldo estivo, negli spiazzi antistanti i locali convenzionati, ovvero nella piazzetta fronte Piazza Antonello, in condizioni spesso non decorose per chi svolge il proprio lavoro con professionalità».

Fatta questa premessa, il consigliere comunale Giandomenico La Fauci, di Ora Sicilia, si rivolge al Sindaco di Messina e all’assessore al Patrimonio e, attraverso un’interrogazione a risposta orale, rilancia una proposta già presentata a ottobre del 2022, cui però non c’è stato seguito. L’idea è quella di individuare nelle diverse zone di Messina – nord, centro e sud – dei locali di proprietà del Comune che possano essere utilizzati, tramite un’apposita convenzione, per consentire ai rider di attendere le ordinazioni al riparo dalle intemperie.

