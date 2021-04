Democrazia partecipata 2021, online il bando del Comune di Messina

I temi di quest’anno, che andranno a formare il “Documento sulla Partecipazione” da cui verrà tratto il bilancio di previsione del Comune, sono gli stessi del 2020:

Attività Sociali, Scolastiche ed Educative;

Sviluppo Economico e Turismo;

Attività Culturali, Sportive e Ricreative;

Ambiente e Territorio;

Aree Verdi.

Democrazia Partecipata 2021: come e chi può partecipare

Il bando per il 2021 è rivolto a tutti i cittadini, gli enti pubblici e privati, le associazioni, e le ditte di Messina. È escluso invece, per incompatibilità, chiunque ricopra incarichi di natura politica in assemblee elettive o in organi di governo, consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a partecipazione pubblica, in qualsiasi ente autonomo riconosciuto dallo Stato, associazioni no profit riconducibili a soggetti politici o che svolgano attività con fini politici e infine chiunque ricopra incarichi dirigenziali in partiti politici, sindacati e associazioni di categoria.

I soggetti interessati a proporre un’azione nell’interesse della città entro il 30 settembre 2021 potranno esprimere, collegandosi sulla piattaforma del Comune, una sola preferenza indicando la tematica, la località, la strada e l’azione che si intende realizzare.

A questo link il bando completo.