Deiezioni canine non raccolte. Oteri: «Più controlli e più spazi per gli amici a quattro zampe»

Troppo spesso i proprietari di cani a Messina non raccolgono le deiezioni canine in strada e sui marciapiedi, creando non poche discussioni e tensioni, per non parlare dei risvolti igienico-sanitari. Per questa ragione, il consigliere comunale di Forza Italia, Cosimo Oteri, chiede all’Amministrazione Basile di intensificare i controlli e, al contempo, di realizzare più aree dedicate agli amici a quattro zampe.

Un problema di decoro urbano, ma anche di igiene. Il consigliere comunale Cosimo Oteri invia un’interrogazione al sindaco di Messina, Federico Basile, e all’assessore al Decoro Urbano avente ad oggetto una campagna di sensibilizzazione e maggiori controlli per i proprietari di cani che, spesso, non raccolgono le deiezioni dei propri amici a quattro zampe. In calce, chiede inoltre maggiori spazi, per la sgambatura dei cani, magari sfruttando le aree da risanare.

Nello specifico, il consigliere comunale Cosimo Oteri chiede all’Amministrazione di: «Attivare campagne mediatiche di sensibilizzazione al problema, finalizzate all’educazione dei cittadini proprietari di un cane verso un comportamento civile e corretto, al fine di salvaguardare il decoro e la pulizia della città, anche attraverso il posizionamento di una cartellonistica esplicativa; intensificare i controlli affinché sia rispettato quanto previsto dall’attuale normativa aggiornando altresì sia il Regolamento di Polizia Urbana nonché il Regolamento Comunale per la tutela, il benessere e la detenzione degli animali prevedendo adeguate sanzioni per coloro che portano a spasso il proprio cane privi sia di sacchetti; realizzare maggiori spazi a disposizione dei quattrozampe e dei loro accompagnatori, individuando aree da risanare ed ulteriori aree verdi per la sgambatura dei cani».

