Dal Faro all’Etna Doc, i migliori vini siciliani secondo Sud Top Wine

Quali sono i migliori vini siciliani? Sud Top Wine ne seleziona 21, due dei quali provenienti da Messina, in occasione del concorso ideato e organizzato da Cronache di Gusto. In gara oltre 600 etichette provenienti da Campania, Sicilia, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna, per un totale di 69 premiati per tutto il Meridione. Vediamo quali sono i siciliani che hanno conquistato la giuria.

C’è il Faro Doc della Tenuta Enza La Fauci e quello della Tenuta Gatto, entrambe di Messina, ma anche il Sicilia Doc Nero d’Avola 16 Filari 2020 dell’Azienda Agricola Case Alte (provincia di Palermo) e l’Etna Doc bianco Millemetri 2016 dell’Azienda Feudo Cavaliere, della provincia di Catania. La Commissione di Cronache di Gusto – composta da Daniele Cernilli (Doctor Wine – presidente della Commissione), Stephen Brook (Decanter), Robert Camuto (Wine Spectator), Andreia Debon (Bon Vivant) e Federico Latteri (Cronache di Gusto) – ha degustato e fatto le sue scelte. La premiazione è avvenuta all’Hotel Villa Diodoro nell’ambito del Taormina Gourmet.

I migliori vini siciliani secondo Sud Top Wine

Ma quali sono quindi, secondo Sud Top Wine, i migliori vini siciliani? Pubblichiamo di seguito, l’elenco dei vini premiati per la Sicilia, in base alla tipologia (in grassetto le tenute di Messina):

Etna Doc Bianco

Etna Doc Bianco Millemetri 2016 – Feudo Cavaliere

Etna Doc Bianco Superiore Primazappa 2020 – Calcagno

Etna Doc Bianco A’ Puddara 2020 – Tenuta di Fessina

Etna Doc Rosso

Etna Doc Rosso Pignatuni Vecchie Vigna 2019 – Famiglia Statella

Etna Doc Rosso Croceferro 2020 – Generazione Alessandro

Etna Doc Rosso De Aetna 2020 – Terra Costantino

Rossi da Nero d’Avola (Doc Sicilia e altre Doc)

Sicilia Doc Nero d’Avola Sorante 2019 – Gorghi Tondi

Sicilia Doc Nero d’Avola 16 Filari 2020 – Case Alte

Noto Doc Nero d’Avola Note Nere 2020 – Ramaddini

Sicilia Doc Grillo e Sicilia Doc Catarratto

Sicilia Doc Grillo Mozia 2021 – Tasca d’Almerita

Sicilia Doc Grillo 2021 – Gurrieri

Sicilia Doc Grillo 2021 – Tonnino

Vini rossi siciliani (varie Doc, Docg e Igt)

Sicilia Doc Contea di Sclafani Rosso del Conte 2017 – Tasca d’Almerita

Faro Doc Oblì 2019 – Tenuta Enza La Fauci

Faro Doc Chiano Conti 2015 – Tenuta Gatto

Vini bianchi siciliani (varie Doc e Igt)

Monreale Doc Catarratto Vigna di Mandranova 2020 – Alessandro di Camporeale

Terre Siciliane Igp Zibibbo Abir 2021 – Possente

Terre Siciliane Igt Bianco Incanto 2020 – Tenuta Enza La Fauci

Vini Rosati

Etna Doc Rosato Millemetri 2017 – Feudo Cavaliere

Spumanti

Etna Doc Spumante Saxanigra Brut 2017 – Destro

Etna Doc Spumante Sosta Tre Santi Brut 2018 – Nicosia

