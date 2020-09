Da Messina al Grande Fratello Vip: chi è Adua Del Vesco

Manca solo una settimana al ritorno del Grande Fratello Vip e tra i concorrenti pronti a entrare nella casa più famosa d’Italia ci sarà anche una messinese: Adua Del Vesco conosciuta per i suoi ruoli sia sul piccolo che sul grande schermo. L’attrice, infatti, ha avuto una parte in diverse fiction, tra cui “Il bello delle donne 4”, e ha interpretato una giovanissima Veronica Lario nel film “Loro” di Paolo Sorrentino.

Classe 1994, Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, sarà tra i 20 protagonisti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda a partire dal prossimo lunedì 14 settembre. Entrerà presto nella casa più spiata dagli italiani in compagnia di altri personaggi famosi del mondo dello spettacolo, e non, come Elisabetta Gregoraci, Myriam Catania, Flavia Vento, Paolo Brosio e Fausto Leali.

Ma chi è Adua del Vesco?

Adua Del Vesco è un’attrice messinese nata il 26 novembre 1994. Ha studiato danza e recitazione e ha debuttato sul piccolo schermo nel 2012, con un ruolo all’interno della fiction “L’onore e il rispetto”, per poi approdare al cinema nel 2014 nel cast del film “Sapore di te” di Carlo Vanzina.

La sua carriera è proseguita soprattutto in tv. Ha preso parte a “Il peccato e la vergogna 2” (2014), “Rodolfo Valentino – La leggenda” (2014), “Il bello delle donne… alcuni anni dopo” (2016) e a due capitoli di “Furore” tra il 2014 e il 2018. Al cinema, invece, ha interpretato il ruolo di Veronica Lario a 24 anni nel film di Paolo Sorrentino “Loro”, ispirato alla vita di Silvio Berlusconi e uscito nelle sale nel 2018.

Il suo nome d’arte proviene dalla miniserie “I colori della vita” co-sceneggiata da Teodosio Losito.

