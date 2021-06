Covid. Nuovi open day in Sicilia: vaccino senza prenotazione (anche) negli hub di Messina

Tornano gli open day in Sicilia: da oggi, giovedì 10, e fino al 13 giugno, sarà possibile ricevere il vaccino anti-covid senza prenotazione negli hub dell’Isola. L’iniziativa è indirizzata a tutti i cittadini sani dai 18 anni in su. Vediamo quali sono i centri vaccinali di Messina e provincia che aderiscono e quali vaccini saranno somministrati.

“Porte aperte” in Sicilia per quattro giorni per chi vuole vaccinarsi con il Vaxzevria di AstraZeneca o il Janssen di Johnson & Johnson. A disporlo, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con l’obiettivo di dare un ulteriore impulso alla campagna d’immunizzazione. Tra il 1° ed il 6 giugno sono state eseguite circa 287mila somministrazioni; cifra che ha consentito alla Sicilia di superare il target assegnatole dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid-19 nazionale.

Tra Messina e provincia sarà possibile partecipare agli open day – da oggi, giovedì 10 giugno, a domenica 13 – nei seguenti hub per ricevere il vaccino anti-covid senza prenotazione.

Hub Fiera, Messina;

Hub di Parco Corolla, Milazzo;

PTA, Barcellona;

Presidio Osp. Mistretta;

Palatenda, Brolo;

Concattedrale, Patti;

Parcheggio Lumbi, Taormina;

Hub di Capo D’Orlando;

Ospedale militare, Messina;

Hub Palarescifina, Messina.

Prosegue, nel contempo, la campagna vaccinale “ordinaria” contro il coronavirus. Nella giornata di ieri, mercoledì 9 giugno, infatti, sono state aperte le prenotazioni per l’ultimo target previsto, vale a dire quello composto dai ragazzi e le ragazze tra i 12 e i 15 anni. Per questa fascia d’età è stato selezionato il vaccino anti-covid Pfizer.

