Covid, la mappa aggiornata delle zone rosse in Sicilia: quante e quali sono

In poco più di un mese le zone rosse della Sicilia sono passate da 115 a 15, e da domani diminuiranno ulteriormente. È quanto emerge dalla mappa interattiva della Protezione Civile, aggiornata al 19 maggio 2021. In provincia di Messina, gli unici comuni in cui sono ancora attive le restrizioni previste in caso di un numero troppo elevato di casi di covid-19 sono Nizza di Sicilia, Santa Teresa di Riva e Tortorici.

Lo scorso 15 aprile 2021 vi avevamo mostrato la mappa della Protezione Civile raffigurante tutte le zone rosse dell’Isola. Erano 115, molte in provincia di Palermo (capoluogo compreso). Oggi il numero si è notevolmente abbassato, la Sicilia è tornata in zona gialla lunedì 17 maggio e i contagi da coronavirus sono diminuiti in tutta l’Isola. Prosegue nel frattempo la campagna di vaccinazione, a cui da qualche giorno hanno accesso anche le persone tra i 40 ed i 49 anni.

Nelle scorse ore, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha revocato con un’ordinanza la zona rossa a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, a seguito della relazione sanitaria dell’Asp competente che ha attestato il miglioramento dei numeri relativi alla diffusione del contagio. Lo stesso provvedimento ha disposto, di contro, la proroga fino al 26 maggio delle misure restrittive in vigore per tre comuni: Maniace, in provincia di Catania; San Cipirello e Vicari, nel Palermitano.

Ecco quali sono le zone rosse della Sicilia, secondo la mappa della Protezione Civile siciliana (disponibile qui), aggiornata al 19 maggio 202:

Caltavuturo; Corleone; Polizzi Generosa; San Cipirello; Santa Cristina Gela; Vicari; Nizza di Sicilia; Santa Teresa di Riva; Tortorici; Ravanusa; San Biagio Platani; Riesi; Gagliano Castelferrato; Mineo; Maniace.

Per Caltavuturo, Polizzi Generosa, Santa Cristina Gela, Corleone, Ravanusa, Riesi, Mineo, Tortorici e Nizza di Sicilia, salvo ulteriori proroghe, la zona rossa dovrebbe concludersi oggi, quindi le zone rosse rimarranno 6.

