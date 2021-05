Vaccini anti-covid in Sicilia: aperte le prenotazioni per gli over 40

A partire da oggi, lunedì 17 maggio, sono aperte le prenotazioni per i vaccini anti-covid agli over 40 in Sicilia. Le modalità di registrazione sono le stesse attivate per le altre fasce d’età e categorie. Ecco un veloce riepilogo delle diverse opzioni disponibili per chi vuole prenotare il vaccino, dalla piattaforma regionale, al sistema tramite sms di Poste Italiane.

È ufficiale, da oggi anche chi ha tra i 40 ed i 49 anni (a partire dall’anno di nascita 1981) può prenotare il vaccino contro il coronavirus anche in Sicilia. Restano attive, chiaramente, le registrazioni per chi appartiene alle altre categorie per le quali sono già iniziate le vaccinazioni (gli over 50, gli estremamente vulnerabili, i soggetti con comorbilità, per fare qualche esempio). Vediamo quali strumenti ha a disposizione il cittadino messinese per prenotare il vaccino.

Vaccini anti-covid: al via le prenotazioni per gli over 40 in Sicilia. Come funziona

Da oggi, lunedì 17 maggio, è possibile per i cittadini tra i 40 ed i 49 anni della Sicilia prenotare il vaccino anti-covid. È possibile farlo online, tramite call center o inviando un sms a Poste Italiane. In tutti e tre i casi, basta avere con sé a tessera sanitaria e il codice fiscale della persona che intende vaccinarsi.

Per chi sceglie effettuare la prenotazione online è possibile accedere al servizio tramite la piattaforma regionale, semplicemente scorrendo la pagina e cliccando sull’immagine di riferimento. Una volta fatto questo si aprirà una schermata con tutte le indicazioni necessarie e i moduli da scaricare. È possibile individuare, in base al proprio CAP, la sede vaccinale più vicina e scegliere la data e l’orario in base alle disponibilità.

Chi preferisce prenotare tramite call center deve chiamare il numero verde 800 00 99 66 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 18.00 (escluso sabato e festivi).

Infine, è possibile prenotare anche inviando un sms con il proprio Codice Fiscale al numero 339.9903947 attivato da Poste Italiane. Entro 48-72 ore si viene ricontattati per procedere alla scelta del luogo e della data dell’appuntamento. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e non presenta costi aggiuntivi.

