Covid, la mappa delle zone rosse in Sicilia: quante e quali sono

La Protezione Civile Regionale ha condiviso la mappa interattiva delle zone rosse istituite dal presidente della Regione, Nello Musumeci, in Sicilia per il contenimento del coronavirus. Oltre all’intera provincia di Palermo, che conta 82 Comuni, si segnalano quattro centri della cintura metropolitana di Messina, il Comune di Caltanissetta e diversi territori sparsi lungo tutta l’Isola. In totale si tratta di 115 comuni.

Aumentano i contagi da covid-19 in Sicilia e con essi anche le singole zone rosse. Gli ultimi Comuni ad essere “chiusi” – fino al 28 aprile –, con l’ordinanza del 14 aprile, sono Catenanuova (Enna), Cerami (Enna), Mussumeli (Caltanissetta) e Sant’Alfio (Catania). Con lo stesso provvedimento sono state prorogate le restrizioni per Biancavilla, Caltanissetta, Centuripe, Francavilla di Sicilia, Lampedusa e Linosa, Mazzarino, Pietraperzia e Ragalbuto (fino al 22 aprile). In provincia di Messina le zone rosse sono quattro: Barcellona Pozzo di Gotto, Gaggi, Mojo Alcantara e Francavilla di Sicilia. La mappa interattiva completa è disponibile a questo link.

Nella giornata di ieri, mercoledì 14 aprile, i contagi da coronavirus registrati in totale in Sicilia sono stati 1.542 (su 11.976 tamponi molecolari e 17.527 tamponi rapidi. Questi i dati dei nuovi positivi del 14 aprile per le singole province: 128 ad Agrigento, 79 a Caltanissetta, 343 a Catania, 32 a Enna, 127 a Messina, 566 a Palermo, 58 a Ragusa, 105 a Siracusa, 104 a Trapani.

Domani, venerdì 16 aprile, è prevista la prossima Cabina di Regia, a seguito della quale si decideranno i “nuovi colori” delle Regioni italiane. Attualmente, come sappiamo, la Sicilia è in zona arancione, ma non si esclude un aumento delle restrizioni e una collocazione, di due settimane, in zona rossa. Tutto è comunque ancora da vedere.

