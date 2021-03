Covid, in Sicilia due nuove zone rosse e proroga per altri tre comuni

In Sicilia sono state istituite, secondo l’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, due nuove zone rosse, per l’aumento di casi di Covid-19. Si tratta di Ventimiglia, in provincia di Palermo, e Porto Empedocle (in foto), in provincia di Agrigento. Le misure restrittive per contenere il contagio da coronavirus scatteranno da domani, giovedì 1 aprile, e resteranno in vigore fino a mercoledì 14 aprile.

In Sicilia due nuove zone rosse

I due nuovi comuni in zona rossa sono stati messi in quarantena su richiesta dei sindaci e sulla scorta delle relazion delle Asp, dopo un aumento dei casi positivi al Covid.

Inoltre, è stata prorogata la zona rossa – fino al 6 aprile – per i comuni di:

Scicli, in provincia di Ragusa;

Reglabuto, in provincia di Enna;

Palma di Montechiaro, in Provincia di Agrigento.

Per questi tre comuni la scadenza della zona rossa era fissata per oggi, mercoledì 31 marzo.

Insieme a quelli citati, rimangono in zona rossa, fino al 6 aprile, i comuni di:

Centirupe, in provincia di Enna;

Comitini, in provincia di Agrigento;

Racalmuto, in provincia di Agrigento;

Siculiana, in provincia di Agrigento;

Caltavuturo, in provincia di Palermo;

San Mauro Castelverder, in provincia di Palermo.

