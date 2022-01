Covid, è corsa al vaccino in Sicilia: boom di somministrazioni nel weekend

La Sicilia approda in “zona arancione” e nel weekend che ha preceduto il passaggio, la Regione ha superato il target di vaccinazioni dato dal Commissario nazionale per l’Emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, arrivando nella serata di domenica ad oltre 117mila somministrazioni. Gli attuali positivi in tutta l’Isola sono 212.178.

«Abbiamo superato il target che ci era stato assegnato dalla Struttura commissariale nazionale e sicuramente con gli hub che ancora stanno lavorando a pieno ritmo ipotizziamo di chiudere la domenica con 120mila vaccini somministrati» così nella serata di ieri, domenica 23 gennaio 2022, il coordinamento della task force vaccinazioni dell’Assessorato regionale alla Salute. Dai dati forniti, si evince che in particolare sono 16.128 le prime dosi, 12.141 le seconde dosi, e 88.904 terze dosi (o booster).

Con l’avvicinarsi delle nuove regole riguardanti il green pass e l’obbligo vaccinale per gli over 50, la Sicilia approda quindi in “zona arancione” con un boom di inoculazioni. Il passaggio alla nuova fascia di rischio, ricordiamo, non comporta chiusure, ma nuove regole per quel che riguarda l’uso di green pass e super green pass. Messina è già in questa fascia di rischio dal 15 gennaio.

Covid in Sicilia: i dati del 23 gennaio 2022

Nel contempo, i dati di ieri posizionano la Sicilia al nono posto per contagi rispetto alle altre regioni d’Italia.

Il tasso di positività scende dal 17,3% al 15,4 % . Il bollettino quotidiano della Regione Siciliana indica per il 23 gennaio 5.394 nuovi casi e 212.178 attuali positivi. I ricoveri sono 1590 (+17 rispetto al 22 gennaio), 164 in terapia intensiva (+4 rispetto al 22 gennaio). I guariti risultano 1007, mentre le persone decedute sono 24 (8 il 22/01/22, 13 il 21/01/22 e 3 il 20/01/22). I tamponi molecolari processati sono stati 7.115, i rapidi 27.807.

Per quel che riguarda le singole province, il 23 gennaio i nuovi casi sono stati: 364 ad Agrigento, 362 a Caltanissetta, 1.414 a Catania, 53 a Enna, 547 a Messina, 1020 a Palermo, 711 a Ragusa, 579 a Siracusa, 344 a Trapani.

(26)