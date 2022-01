Il presidente della Regione, Nello Musumeci, lo aveva già in qualche modo anticipato, ma adesso è ufficiale: la Sicilia passa in “zona arancione” da lunedì 24 gennaio 2022. Lo ha stabilito il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmando la nuova ordinanza. Analogo passaggio anche per altre tre regioni: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Piemonte.

Il Governatore siciliano, interpellato dall’Ansa poche ore fa si era mostrato pessimista: «Ci stiamo avvicinando verso la “zona arancione”, perché nonostante tutti gli sforzi fatti i reparti di Terapia intensiva sono pieni di persone non vaccinate che ci spingono verso questo colore». Anticipazione confermata ora dai fatti. A spingere verso la nuova misura restrittiva è appunto la situazione nei reparti di terapia intensiva dove – secondo i dati diffusi ieri dall’Agenas – la Sicilia ha superato, sia pure di poco, il limite di guardia del 20%. Sopra la soglia di saturazione anche la percentuale di posti occupati da pazienti Covid in area non critica (36%)».

Cosa cambia, quindi? Per Messina non molto. La città dello Stretto è già in zona arancione da diversi giorni. Con l’introduzione delle nuove misure riguardanti la certificazione verde “base” e il super green pass, non sono previste chiusure, ma regole più restrittive per chi non è vaccinato. Per esempio, sarà necessario avere il green pass base – quindi almeno un tampone negativo – per spostarsi, anche con mezzo proprio, verso altri comuni della stessa Regione o verso altre regioni/province autonome.

Maggiori dettagli sono disponibili a questo link.

(16)