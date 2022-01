Covid Sicilia, Musumeci: «Ci stiamo avvicinando verso la “zona arancione”»

La Sicilia potrebbe passare in “zona arancione”. Mentre si attende l’ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, commenta i dati riguardanti l’occupazione dei posti letto covid nei reparti di terapia intensiva e appare pessimista: «Ci stiamo avvicinando verso la zona arancione» commenta.

In queste ore, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sta per firmare la nuova ordinanza che, prendendo atto dei dati emersi dal bollettino del Comitato Tecnico Scientifico (Cts), definirà le fasce di rischio per le regioni italiane nelle prossime settimane. Attualmente in “zona gialla”, la Sicilia – dove già 125 comuni si sono tinti di arancione – potrebbe quindi fare il gradino successivo.

Nell’attesa della decisione dal Ministero, l’Agenzia di Stampa Ansa ha contattato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che ha commentato: «Ci stiamo avvicinando verso la zona arancione, perché nonostante tutti gli sforzi fatti i reparti di Terapia intensiva sono pieni di persone non vaccinate che ci spingono verso questo colore».

(42)