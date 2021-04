Covid, continua l’open day: per gli over 80 vaccino senza prenotazione tutti i giorni in Sicilia

Per gli over 80 della Sicilia (e quindi anche di Messina e provincia) ogni giorno sarà “open day”: vale a dire che, ogni giorno, potranno recarsi in uno degli hub o in una delle strutture sanitarie rifornite con Pfizer e Moderna per ricevere il vaccino anti-covid senza prenotazione. L’iniziativa parte già da oggi, lunedì 26 aprile 2021.

La decisione è stata presa dal governo Musumeci, con l’obiettivo di accelerare la campagna vaccinale contro il coronavirus in Sicilia: da oggi gli over 80 potranno recarsi, per esempio, alla Fiera di Messina, o nelle altre strutture fornite di Pfizer e Moderna per ricevere la propria dose del vaccino anti-covid senza bisogno di prenotazione. Sarà necessario portare con sé il proprio documento di identità e la tessera sanitaria.

Intanto, sono stati resi noti i risultati ottenuti con l’Open Weekend svoltosi in tutta la Sicilia dal 22 al 25 aprile. Tra la città e la provincia di Messina sono stati somministrati 12.800 vaccini, tra AstraZeneca, Pfizer e Moderna. Soddisfatto il commissario per l’Emergenza Covid, Alberto Firenze: «Siamo già ad oltre 150mila vaccinati a Messina e provincia, numeri in media con il piano vaccinale voluto dal commissario nazionale Francesco Paolo Figliulo e grazie alle sinergie attivate con i Comuni, alla creazione di altri hub vaccinali prevista nelle prossime settimane, ad un maggiore numero di vaccini in arrivo e all’incremento di personale dedicato, grazie alla disponibilità della Regione, siamo sulla buona strada per sconfiggere la pandemia».

Intanto, nei giorni scorsi sono arrivate a Milazzo le prime dosi del vaccino anti-covid Johnson & Johnson per la provincia di Messina.

