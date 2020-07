Covid-19. Potrebbe arrivare la proroga dello stato di emergenza

Manca ancora un ultimo passaggio per ufficializzare la proroga dello stato di emergenza del rischio sanitario coronavirus. Il Senato ha già approvato la nuova scadenza, adesso la discussione passerà al vaglio del Consiglio dei Ministri, convocato per oggi – mercoledì 29 luglio – alle 20.00.

Sarebbe dovuto scadere il 31 luglio lo stato di emergenza Covid-19 ma i contagi non fanno ben sperare. «La proroga – dice il premier Giuseppe Conte in Aula al Senato – è inevitabile e legittima, il virus continua a circolare. La proroga dello stato d’emergenza è disposta da ragioni tecniche ma non volevo precludere una valutazione politica: in quest’aula tutti, il governo per primo e anche voi, siete chiamati a operare una valutazione politica.»

Con la proroga verrebbero mantenute le ordinanze emanate dal Governo, tra cui: blocco dei collegamenti da e per altri Paesi, smart working e pagamento delle pensioni anticipato.

Lo stato di emergenza Covid-19 fino al 15 ottobre?

Nel caso in cui si dovesse prorogare davvero lo stato di emergenza coronavirus fino al 15 ottobre (ipotesi a questo punto verosimile) cosa accadrebbe? Il Presidente del Consiglio Conte ha parlato – nel suo intervento al Senato – di 38 ordinanze. Con la proroga, infatti, verrebbero mantenute: