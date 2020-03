Distribuzione mascherine a Messina: circoscrizioni al lavoro. Minutoli: «Presto un nuovo piano»

È stata avviata la distribuzione delle prime mascherine a Messina. A occuparsene attualmente sono le singole circoscrizioni, che stanno dando priorità a chi corre maggiori rischi a causa del coronavirus, dalle persone anziane ai soggetti immunodepressi. L’obiettivo finale, precisano dal Comune, è comunque quello di dotare ogni famiglia della città dello Stretto almeno di una mascherina.

La Protezione Civile di Messina, come annunciato nei giorni scorsi, sta distribuendo le scorte di mascherine alle circoscrizioni affinché queste possano poi darle alla popolazione. Si tratta di una fornitura di circa 1000/1400 dispositivi di protezione al giorno, dei quali quotidianamente 120 vengono dati ai rappresentanti dei Quartieri. La distribuzione, però, non avviene presso le sedi delle Municipalità (che sono chiuse al pubblico). Per richiedere mascherine alla Circoscrizione di competenza, al momento, occorre mandare un’e-mail o contattare telefonicamente i consiglieri attraverso i numeri messi a disposizione.

Nei prossimi giorni, precisa l’assessore alla Protezione Massimo Minutoli, sarà improntato un nuovo piano di distribuzione: «Vorremmo invitare la cittadinanza – scrive in una nota – a limitare gli spostamenti e a non recarsi assolutamente al COC e alle Circoscrizioni per il ritiro delle mascherine in quanto saranno distribuite secondo un nuovo piano che presto verrà comunicato».

L’appello, quindi, è quello di non muoversi da casa. A fare eco all’Assessore è il presidente del IV Quartiere, Alberto De Luca: «La sede della IV Municipalità di via dei Mille è stata letteralmente presa d’assalto da molti cittadini – scrive il consigliere –, erroneamente convinti che la distribuzione avvenisse presso la sede istituzionale. A tal proposito si comunica che la Municipalità è chiusa al pubblico, per cui è del tutto inutile e pericoloso accalcarsi dinanzi l’ingresso».

«Per avere le dotazioni di sicurezza individuale direttamente a casa – prosegue – è necessario mandare una e-mail a circoscrizione04@comune.messina.it con indirizzo, recapito telefonico e indicando eventuali patologie del richiedente. Essendo molto limitata la disponibilità delle stesse, sarà data precedenza a cittadini immunodepressi e anziani, e sarà distribuita soltanto una mascherina per nucleo familiare, a tal riguardo si prega di non insistere. Se, infatti, siamo riusciti a farle avere a tutte le persone che ne hanno fatto richiesta, è solo perché sono state distribuite con la massima oculatezza. Anche perché, essendo le dotazioni lavabili con acqua e detergenti disinfettanti, potranno essere riutilizzate da più soggetti del nucleo familiare».

Questo il messaggio della IV Circoscrizione, i contatti delle altre Municipalità possono essere consultati sul sito del Comune di Messina, a questo link (una volta aperta la pagina, occorre cliccare sul menù in alto a sinistra, comparirà un ulteriore menù con la sezione dedicata alle circoscrizioni).

(253)