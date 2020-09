Coronavirus. Oltre 11 milioni di mascherine alle scuole della Sicilia: i dati di Messina

Zaino, quaderni, diario, gel e mascherine: la spesa per il ritorno a scuola nell’anno del coronavirus è decisamente diversa dal solito. Ma per sostenere famiglie, personale e insegnanti, il Ministero della Salute ha inviato agli istituti di tutta Italia più di 135 milioni di mascherine e oltre 600mila litri di gel igienizzante. Vediamo quanto di questo materiale è andato alla Sicilia e quanto alle singole scuole di Messina.

Il ritorno tra i banchi questo settembre è stato probabilmente il più complicato e turbolento degli ultimi 70 anni, ma – seppur tra tante polemiche – la scuola è iniziata (quasi) per tutti. E per l’anno scolastico 2020/21 al materiale di cui si sono dovuti rifornire i singoli istituti si aggiungono gel igienizzante e mascherine. Vediamo, nella tabella fornita dal Ministero della Salute, i dati e le statistiche relativi ai dispositivi anti-covid distribuiti alle scuole italiane dal Commissario Straordinario per l’emergenza.

Per le mascherine chirurgiche è riportato il numero complessivo, la distribuzione geografica, per tipo di istituto e per ciascuna scuola, quante ad adulti e quante a bambini e ragazzi.

Mascherine chirurgiche nelle scuole

I dati messi a disposizione del Ministero della Salute sulla distribuzione di mascherine nelle scuole sono riferiti al 16 settembre 2020, ma a partire da oggi, venerdì 25 settembre, verranno aggiornati ogni due giorni. Vediamo, quindi, qual è il punto di partenza per gli istituti sparsi in tutta Italia.

In totale sono state distribuite 135.705.019 mascherine chirurgiche nelle scuole tutta Italia. Di queste, 11.191.360 sono arrivate alle scuole della Sicilia per essere distribuite tra personale, docente e non docente, e alunni.

I dati della Sicilia

Come anticipato, in Sicilia sono state distribuite 11.191.360 mascherine chirurgiche, 10.648.640 agli adulti, 542.720 ai bambini delle scuole dell’Isola.

Le 11.191.360 mascherine sono state così suddivise tra per tipologia di istituti:

Istituti Comprensivi – 5.777.030;

Istituti Omnicomprensivi – 52.192;

Scuole primarie – 1.091.206;

Scuole Secondarie I° – 24.784;

Scuole Secondarie II° – 4.246.148.

I dati di Messina e provincia

Per quel che riguarda, invece, la provincia di Messina, in totale sono state distribuite 1.332.406 mascherine chirurgiche, così suddivise per tipologia di istituto:

Istituti Comprensivi – 769.123;

Scuole primarie – 43.485;

Scuole Secondarie I° – 2.140;

Scuole Secondarie II° – 517.658.

Stringendo ancora il campo alla sola città di Messina, le mascherine chirurgiche distribuite sono 528.875.

Questa la suddivisione per tipologia di istituto:

Istituti Comprensivi – 284.016;

Scuole primarie – 26.266;

Scuole Secondarie II° – 218.593.

Per avere il quadro completo e vedere quante mascherine chirurgiche sono state distribuite scuola per scuola a Messina è possibile consultare direttamente la pagina interattiva messa a disposizione dal Ministero della Salute a questo link. Prendendo ad esempio alcuni dei licei più conosciuti della città possiamo vedere che: al “Maurolico” sono state date 14.980 mascherine, al “G. Seguenza” 21.400, al “La Farina” 19.260, all’Archimede 19.260, all’“Ainis” 14.980.

