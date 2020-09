Coronavirus in Sicilia: 102 nuovi casi, 1 a Messina. I dati aggiornati

Sono 102 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 1 dei quali a Messina, rilevati su 2.414 tamponi effettuati. Il bollettino del 28 settembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnala inoltre, 17 guariti e 1 decesso in più rispetto alla giornata precedente. Vediamo, nel dettaglio, i dati sul covid-19 in Sicilia e nelle singole province della regione.

I contagi totali da coronavirus registrati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza sono 6.785. Gli attuali positivi sono, invece, 2.743. De questi, 2.434 si trovano in isolamento domiciliare, 294 sono ricoverati in ospedale con sintomi, mentre 15 si trovano in terapia intensiva. I 102 nuovi casi sono stati rilevati su 2.414 tamponi effettuati nelle 24 ore di riferimento – cifra che porta il totale a 471.085. Il bollettino del 28 settembre 2020 sul coronavirus segnala in Sicilia un totale di 3.733 guariti (+17) e 309 vittime del covid (+1).

Il coronavirus in Sicilia: i dati delle province

Per quel che riguarda il coronavirus nelle singole province della Sicilia, il bollettino contenente i dati del 28 settembre 2020 indica che i 102 nuovi contagi registrati sono così suddivisi: 62 a Palermo, 12 a Catania, 11 a Caltanissetta, 11 a Ragusa, 5 a Trapani, 1 a Messina. Zero nuovi casi, invece, a Siracusa, Enna e Agrigento.

I contagi da coronavirus registrati tra Messina e provincia dall’inizio dell’epidemia sono in totale 736.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 28 settembre 2020

Allargando lo sguardo a tutto il territorio nazionale vediamo che, secondo il bollettino del 28 settembre 2020, i nuovi casi rilevati di coronavirus in Italia sono 1.494. Sono, invece, 50.323 gli attuali positivi al covid-19 sulla Penisola. Di questi, 47.082 si trovano in isolamento domiciliare, 2.977 sono ricoverati con sintomi, mentre 264 sono in terapia intensiva. I guariti dall’inizio dell’emergenza sono 225.190 (+773), mentre le persone decedute a causa del coronavirus sono 35.851 (+16).

In totale, da quando si è cominciato ad effettuare i primi rilievi sono stati eseguiti in Italia 11.138.173 tamponi (+51.109).

(39)