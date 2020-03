Coronavirus. Il Premier Conte annuncia: «Negozi chiusi in tutta Italia, tranne alimentari e farmacie»

Il premier Giuseppe Conte ha appena annunciato nuove restrizioni per contrastare il diffondersi del coronavirus. In tutta Italia disposta la chiusura dei negozi, restano aperti gli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità, come le farmacie e i supermercati.

«State compiendo dei sacrifici e so che non è facile. Sappiate, però, che le vostre rinunce stanno offrendo un grande contributo al Paese. Stiamo dando prova di essere una grande nazione, unita e responsabile» afferma il premier Conte che ricorda: «Al primo posto c’è e ci sarà sempre la salute degli italiani. Solo pochi giorni fa vi ho chiesto di rimare a casa il più possibile, uscendo solo lo stretto necessario. La stragrande maggioranza degli italiani ha risposto in modo straordinario. Ora è il momento di compiere un passo in più».

Quindi ha indicato le nuove misure: «Disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Nessuna corsa per acquistare cibi ai supermercati, chiudiamo però bar, ristoranti e pub, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio. Chiudono anche parrucchieri, centri estetici. Restano chiusi anche i reparti aziendali che non sono indispensabili per la produzione. Industrie e fabbriche potranno continuare a svolgere le attività produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza adeguati a proteggere i propri lavoratori».

Resta garantito anche lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali come il trasporto, i servizi bancari e postali.

«L’effetto di questo nostro grande sforzo – spiega Conte – potremo vederlo solo tra un paio di settimane. Se i numeri dovessero continuare a crescere, non significa che dovremmo affrettarci a varare nuove misure. Dobbiamo essere lucidi e responsabili. Restiamo distanti oggi per abbracciarci con più calore domani».

L’ordinanza annunciata poco fa dal sindaco di Messina, Cateno De Luca, di fatto ha solo anticipato di qualche minuto le nuove misure imposte dal Governo nazionale.

https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/videos/774559553071760/

