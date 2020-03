Coronavirus. Il Policlinico di Messina: dalla casa di riposo 28 nuovi ricoveri

Stamattina, dopo l’intervento del Covid Team presso la casa di riposo “Come d’Incanto” di Messina sono stati disposti 28 nuovi ricoveri dall’autorità sanitaria. A comunicarlo è la direzione aziendale del Policlinico “G. Martino” che, insieme all’ASP, sta coordinando la nuova squadra inviata per gestire l’emergenza coronavirus che ha coinvolto gli anziani ospiti della struttura di via I settembre.

I membri del Covid Team, “reclutati” tra gli operatori sanitari del Consorzio Sisifo , sono intervenuti nella giornata di ieri a supporto dei lavoratori della struttura, in prima linea da giorni per gestire il focolaio di coronavirus creatosi all’interno della casa di riposo. Ieri, questa unità speciale composta medici, infermieri, fisioterapisti, operatori socio-sanitari e da uno psicologo del Sistema Sanitario Regionale, aveva evidenziato come gli ospiti della casa di cura fossero in discrete condizioni di salute.

Nella mattinata di oggi è arrivato un ulteriore aggiornamento, sempre dal Policlinico “G. Martino” di Messina, che ha spiegato cosa sta succedendo in queste ore: «Alla luce degli ulteriori esami condotti dal Covid Team istituito dall’Azienda Ospedaliera presso la casa di riposo “Come d’incanto”, già stamani è stato disposto il trasferimento in una struttura ospedaliera di tutti gli ospiti risultati positivi al coronavirus. La misura si è resa necessaria trattandosi di persone fragili».

«Gli altri ospiti, invece, verranno indirizzati in altre strutture con personale di assistenza assicurato dalle autorità sanitarie – conclude la direzione aziendale del Policlinico in una nota. In definitiva si tratta di 28 ricoveri nuovi che da stamattina sono disposti dall’autorità sanitaria».

(158)