Coronavirus. Un “Covid Team” in arrivo alla casa di riposo “Come d’Incanto” di Messina

Il Policlinico di Messina ha attivato un Covid Team per gestire l’emergenza coronavirus creatasi alla casa di riposo “Come d’Incanto” di via I settembre nei giorni scorsi. All’interno della struttura, infatti, diversi anziani sono risultati positivi al virus.

Dopo l’appello dei giorni scorsi, rilanciato poi ieri in video dagli operatori sanitari della casa di riposo, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina ha comunicato che, su sollecitazione dell’Assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, è stata attivata una squadra, un “covid team” che si occuperà del focolaio creatosi all’interno della struttura di via I settembre.

Il direttore generale del Policlinico “G. Martino”, Giuseppe Laganga, si è confrontato con la direttrice della casa di risposo “Come d’Incanto” e ha inviato un gruppo di operatori sanitari del Consorzio Sisifo in accordo con il presidente del CdA Mimmo Arena.

«L’obiettivo – spiegano dal Policlinico – è quello di verificare lo stato di salute degli ospiti e approntare immediatamente gli interventi necessari. Il gruppo agisce in coordinamento con l’A.O.U. Policlinico e con l’ASP. In tal modo, inoltre, verrà fornito un necessario supporto al personale che fino a oggi ha operato nella struttura. Inoltre, sono stati completati da parte dell’Asp i tamponi su tutti i pazienti e il personale della struttura. Si vuole così dare risposta a una delle principali emergenze che si stanno vivendo in questo momento a Messina, attraverso una indispensabile sinergia».

