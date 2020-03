Coronavirus. Il Ministro dell’Interno dice SI: «Da domani in Sicilia i controlli dell’Esercito»

Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha dato il suo ok: da domani nelle città della Sicilia arrivano i controlli dell’Esercito per assicurare il rispetto delle regole finalizzate a prevenire la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci dopo un colloquio ufficiale con il Ministro Lamorgese. «Una parte dei militari dell’Esercito in servizio in Sicilia sarà da domani impiegata nelle pattuglie di vigilanza urbana e nei punti di arrivo dei passeggeri» si legge in una nota ufficiale della Regione.

Musumeci aveva avanzato ieri un’ulteriore richiesta formale, in tal senso, al capo del Viminale, allarmato dalla crescita del tasso di contagio che da alcuni giorni si registra in Sicilia. La stessa richiesta era stata fatta dal Presidente della Regione Sicilia domenica, durante la trasmissione di Rai Tre “Mezz’ora in più”, intervistato da Lucia Annunziata.

In quella occasione Nello Musumeci aveva dichiarato: «È chiaro che, insieme al nostro personale sanitario ed ai volontari, agli arrivi nei porti, negli aeroporti e nello Stretto di Messina – ha aggiunto il governatore – serve avere anche uomini in divisa».

