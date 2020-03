Coronavirus in Sicilia. I dati aggiornati della Regione: 340 positivi, 15 guariti, 4 deceduti

Ultime notizie dalla Regione. Sono stati pubblicati i dati aggiornati sull’emergenza coronavirus in Sicilia. Alle 12.00 di oggi, giovedì 19 marzo, risultano effettuati in totale sull’Isola 3.961 tamponi, di cui 340 positivi. Sale il numero dei guariti, che arriva a 15, ma anche quello delle persone decedute, che arriva a 4.

Dei tamponi analizzati dall’inizio dei controlli dai laboratori di riferimento per la Sicilia, sono 340 quelli che hanno dato esito positivi al COVID-19, 58 più di ieri. I dati forniti dalla Regione vengono trasmetti quotidianamente all’Unità di crisi nazionale, mentre i campioni risultati positivi vengono inviati all’Istituto Superiore di Sanità per ulteriori verifiche.

Dei pazienti positivi a coronavirus in Sicilia, sono 179 i ricoverati in ospedale (24 a Palermo, 91 a Catania, 16 a Messina, 2 ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 11a Enna, 3 a Ragusa, 15 a Siracusa e 8 a Trapani), di cui 36 in terapia intensiva. Sono 142, invece, le persone in isolamento domiciliare. I guariti sono 15 (nove a Palermo, due ad Agrigento e Messina, uno a Enna e Ragusa), mentre sono decedute in totale 4 persone. L’ultimo decesso, per insufficienza cardiorespiratoria, è avvenuto a Enna: si tratta di un uomo di 82 anni con altre patologie, risultato positivo al tampone.

I dati sul coronavirus in Sicilia per provincia

Stando ai dati aggiornati sul coronavirus in Sicilia, i 340 casi positivi sono così suddivisi sul territorio:

Agrigento, 27;

Caltanissetta, 12;

Catania, 151;

Enna, 21;

Messina, 16 ;

; Palermo, 52;

Ragusa, 7;

Siracusa, 33;

Trapani, 21.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

