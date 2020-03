Coronavirus in Sicilia. 282 positivi e 12 guariti: i dati aggiornati della Regione

Sono online i dati ufficiali sul coronavirus in Sicilia forniti dalla Regione e aggiornati alle 12.00 di oggi, mercoledì 18 marzo. In totale sull’Isola sono stati fatti 3.294 tamponi di cui 282 risultati positivi e inviati all’Istituto Superiore di Sanità per le ulteriori verifiche. Dai dati a disposizione i guariti salgono da a 12.

Dall’inizio dei controlli sul coronavirus in Sicilia, i tamponi analizzati dai laboratori regionali di riferimento sono 3.294. Di questi 282 tamponi (45 più di ieri) sono risultati positivi ai primi test e sono stati inviati all’Istituto Superiore di Sanità.

Attualmente, dei pazienti affetti da COVID-19 in Sicilia, i ricoverati sono 129 (23 a Palermo, 58 a Catania, 13 a Messina, 2 ad Agrigento, 4 a Caltanissetta, 6 a Enna, 3 a Ragusa, 12 a Siracusa e 8 a Trapani), di cui 29 in terapia intensiva; 138 sono in isolamento domiciliare, 12 sono guariti (sei a Palermo, due ad Agrigento e Messina, uno a Enna e Ragusa) e 3 sono deceduti.

I siti e i contatti della Regione Siciliana dedicati al coronavirus

Per avere maggiori informazioni sul coronavirus e sulla situazione attuale in Sicilia è possibile consultare il sito ufficiale dedicato o chiamare il numero verde regionale 800.45.87.87.

Si ricorda che è online il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti, reso necessario dal decreto dell’11 marzo che ha reso tutta Italia, e quindi anche Messina, “zona protetta”. Il modello è stato modificato ieri dal Ministero dell’Interno ed scaricabile in PDF.

(100)