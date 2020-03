Coronavirus in Sicilia. Online i dati della Regione: 16 positivi tra Messina e provincia

Sono online i dati aggiornati della Regione sul numero di casi di coronavirus in Sicilia. Salgono a 2.916 i tamponi effettuati dall’inizio dei controlli. Di questi, 237 sono risultati positivi, 24 più di ieri. Da Palermo sono stati diffusi anche i dati per provincia: sono 16 i positivi nella cintura metropolitana di Messina.

La tabella dei dati ufficiali della Regione Siciliana sul coronavirus è aggiornata alla 12.00 di oggi, martedì 17 marzo, ed è stata inoltrata all’Unità di crisi nazionale. Dei 2.916 tamponi analizzati dai centri di riferimento in Sicilia (i Policlinici di Palermo e Catania) sono 237 quelli risultati positivi e quindi spediti all’Istituto Superiore di Sanità per un’ulteriore verifica.

Dei pazienti siciliani, 114 sono ricoverati (21 a Palermo, 53 a Catania, 10 a Messina, 2 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 6 a Enna, 2 a Ragusa, 10 a Siracusa e 7 a Trapani) di cui 28 in terapia intensiva, mentre 112 si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 8(tre a Palermo, due ad Agrigento, uno a Enna, Messina e Ragusa), mentre sono decedute tre persone.

I dati sul coronavirus in Sicilia per provincia

Agrigento, 22;

Caltanissetta, 4;

Catania, 108;

Enna, 8;

Messina, 16 ;

; Palermo, 40;

Ragusa, 4;

Siracusa, 21;

Trapani, 14.

Per avere maggiori informazioni sul coronavirus e sulla situazione attuale in Sicilia è possibile consultare il sito ufficiale dedicato o chiamare il numero verde regionale 800.45.87.87. Nel comunicare gli ultimi aggiornamenti, la Regione Siciliana ricorda l’importanza di attenersi alle misure previste dal decreto dell’11 marzo del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente i provvedimenti di contenimento del coronavirus validi per tutta l’Italia.

