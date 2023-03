Certificazione Unica 2023 disponibile sul sito INPS e sull’APP dal 16 marzo. Come funziona

Lo ha comunicato l’INPS: da giovedì 16 marzo sarà disponibile sul sito internet e sull’app la Certificazione Unica (CU) 2023 riguardante i redditi percepiti nel 2022. Ecco come accedervi.

Partiamo dal principio. Cos’è la Certificazione Unica (CU)? Si tratta di un documento ufficiale che attesta i redditi percepiti nell’anno precedente da un lavoratore o da un pensionato. È possibile accedervi attraverso il sito dell’INPS e l’APP oppure richiederla tramite patronati, CAF e professionisti abilitati, oppure ancora tramite PEC.

Nel dettaglio, per scaricare e stampare la Certificazione Unica 2023, dal 16 marzo, sarà necessario accedere al “Servizio Certificazione unica 2023 (Cittadino)” sul portale dell’INPS, utilizzando le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS). In alternativa, si può utilizzare l’APP Mobile con le proprie credenziali personali, al servizio “Certificazione Unica”. I pensionati potranno scaricare e stampare il modello della CU/2023 anche dal servizio on-line “Cedolino pensione”.

Per quel che riguarda la richiesta della CU 2023 tramite PEC, occorre scrivere all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it allegando una copia del documento di identità del richiedente. In questo caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall’INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta.

