Cateno De Luca nomina il commissario La Mazza esperto del Comune di Messina

Il sindaco Cateno De Luca ha nominato – con decreto n.7 del 19 febbraio 2021 – il Commissario Gaetano La Mazza esperto a titolo gratuito del Comune di Messina. La Mazza si occuperà di Gestione degli Eventi della Grande Viabilità.

«Avvalersi della consulenza professionale del Commissario La Mazza, andato in quiescenza a marzo dello scorso anno 2020 – dice il sindaco De Luca –, che per oltre quarant’anni è stato al servizio della Città, distinguendosi quale uomo instancabile in un’attività svolta per strada a contatto con la collettività e per la collettività, rappresenta una ulteriore continuità del suo impegno.

Ritengo che metterà a servizio del territorio le sue riconosciute competenze al fine di fornire specifica assistenza per supportare l’attività relativa alla progettazione, all’organizzazione, al coordinamento e alla programmazione di manifestazioni pubbliche di carattere culturale, sportive, turistico nonché di grandi Eventi, per promuovere l’immagine e l’identità della Città di Messina».

Gaetano La Mazza nuovo esperto del Comune di Messina

Nel 2019, il sindaco di Messina definiva La Mazza uno dei suoi «idoli». «Ha 66 anni – scriveva De Luca – ed è uno dei veterani della Polizia Municipale con oltre 40 anni di servizio passati sulla strada. Il prossimo anno andrà in pensione per raggiunti limiti di età. Vorrei centinaia di La Mazza!»

(8)