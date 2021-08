Broadway sotto le stelle: il 23 agosto concerto gratuito al Teatro Antico di Taormina

Stasera, 23 agosto, un concerto gratuito abbinato al ticket d’ingresso al Teatro Antico di Taormina in occasione del nuovo ciclo di visite serali “A riveder le stelle”. Dopo il successo dell’ultimo weekend di Ferragosto, quando sono state totalizzate 500 presenze ogni sera, tornano gli appuntamenti al chiaro di Luna al Teatro Antico, dalle ore 19.30 alle 24.00, da lunedì 23 a giovedì 26 agosto.

Saranno i musicisti del “Giovanna Magro Quintet” a inaugurare la prima serata con alcuni dei temi più celebri di Broadway, da Gerswhin a Cole Porter, portati in concerto ogni sera fino a mezzanotte. Insieme alla cantante Giovanna Magro, fanno parte del gruppo Andrea Iurianello (sassofono contralto), Carlo Alberto Proto (chitarra) e Luca Nicotra (contrabbasso). L’evento è stato reso possibile grazie alla convenzione siglata da Gabriella Tigano, direttrice del Parco Archeologico Naxos Taormina, e Giuseppe Ministeri, presidente del Conservatorio Corelli di Messina.

Concerto gratuito al Teatro Antico di Taormina: come prenotarsi

Le visite serali al Teatro Antico sono prenotabili fino a mezzanotte, con l’ultimo biglietto acquistabile alle 23. La prenotazione può avvenire tramite il portale di Aditus Culture, che si occupa dei servizi di biglietteria del Parco Naxos. Per accedere al complesso monumentale è obbligatorio esibire il Green Pass per tutti i visitatori al di sopra dei 12 anni.

Come da comunicazione del Commissario per l’emergenza COVID di Messina, infine, si segnala che dal 21 agosto a Taormina rimangono gratuiti i tamponi rapidi per l’ingresso al Teatro Antico che potranno essere eseguiti dalle 8 alle 20, previa esibizione del biglietto di ingresso al Teatro, presso l’U.S.C.A. di Taormina, in piazza San Francesco di Paola.

Per info e ulteriori dettagli è possibile chiamare ai numeri 09425001 e 0942628738.

Foto: Falciglia

