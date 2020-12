Coronavirus: 38 nuovi casi tra Messina e provincia, 753 i contagi in Sicilia

Sono 753 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 38 tra Messina e provincia, rilevati su 7.013 tamponi. Nei reparti di terapia intensiva sono in cura 198 persone. I guariti registrati dal bollettino del 9 dicembre 2020 sono 1.627, le persone decedute 34. Vediamo, più nel dettaglio, i dati sul covid-19 nelle province della Sicilia.

Sono 38.647 gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia. Di questi, 37.075 si trovano in isolamento domiciliare, 1.374 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 198 nelle terapie intensive dell’Isola. Dall’inizio dell’emergenza in Sicilia sono stati rilevati 74.308 contagi di covid-19, su 1.047.211 tamponi. Le persone dimesse/guarite sono state 33.798, le persone decedute 1.863.

Il coronavirus in Sicilia: i contagi nelle province

Per quel che riguarda la suddivisione territoriale, i 753 nuovi casi registrati dal bollettino del 9 dicembre sono così ripartiti tra le province della Sicilia: 347 a Catania, 212 a Palermo, 66 a Ragusa, 38 a Messina, 37 a Caltanissetta, 26 a Siracusa, 10 ad Enna, 9 ad Agrigento e 8 a Trapani.

Dall’inizio dell’epidemia, tra Messina e provincia sono stati rilevati 7.312 contagi da coronavirus.

Il covid-19 in Italia: il bollettino del 9 dicembre

Allargando lo sguardo al quadro nazionale, il bollettino del 9 dicembre 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità indica 12.756 nuovi casi di covid-19 in Italia, rilevati su 118.475 tamponi processati. Le persone attualmente positive sulla Penisola sono 710.515. Di queste, 677.542 si trovano in isolamento domiciliare, 29.653 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 3.320 sono in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia coronavirus, il Italia si sono registrati 1.770.149 casi su 23.504.588 tamponi. I dimessi/guariti sono stati 997.895, mentre le persone decedute 61.739.

