ATM Messina, al via le modifiche di alcune linee bus: gli orari e il percorso

Da oggi, lunedì 4 settembre al via le modifiche al percorso di alcuni bus di ATM Messina. Le variazioni sono state disposte per facilitare lo spostamento di cittadini e studenti che dai villaggi devono raggiungere le zone industriali della città; così come spiega l’Azienda Trasporti.

«In questo modo – si legge nella nota – si intende facilitare ulteriormente gli spostamenti dei cittadini che dai villaggi devono raggiungere la zona industriale per recarsi nelle varie attività che sorgono nei dintorni o che devono prendere altri mezzi Atm e raggiungere altri punti della città». Ma vediamo come cambiano il percorso e gli orari di alcuni bus ATM.

Messina, come cambia il percorso dei bus

Ecco le linee bus interessate dalle modifiche al percorso:

Linee 5, 6, 7, 7 bis, 8 e 8 bis , che servono la zona sud della città;

Linee 17, 18, 19, 25, 26, 29 e 30 , che toccano invece la zona nord.

Nello specifico: le linee 5, 6, 8 e 8 bis arriveranno fino al capolinea Zir; le linee 7 e 7 bis faranno capolinea a Villa Dante. Per quanto riguarda, invece, le linee 17, 18, 19, 25, 26, 29 e 30, le modifiche al percorso sono state apportate per ottimizzare il servizio di trasporto pubblico verso le sedi distaccate di alcuni istituti scolastici cittadini in vista dell’inizio dell’anno scolastico e rafforzare il collegamento con la sede universitaria del Papardo e con l’ospedale Papardo.

A questo link i nuovi orari e percorsi delle linee ATM Messina.

L’abbonamento annuale ATM

Fino al 28 ottobre 2023 è possibile fare richiesta per “MoveMe”: l’abbonamento annuale per utilizzare bus e tram ATM a prezzo scontato. Per gli studenti dell’Università di Messina, l’abbonamento è gratuito. A questo link per maggiori informazioni.

(8)