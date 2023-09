Messina, con l’abbonamento MoveMe di ATM gli studenti universitari viaggiano gratis

Da oggi, venerdì 1 settembre, è possibile fare richiesta per “MoveMe”, l’abbonamento annuale di ATM Messina che consente di viaggiare a prezzo ridotto su bus e tram: per gli studenti universitari i trasporti saranno gratis.

«Per promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico locale anche all’interno della Comunità accademica – fa sapere l’Università di Messina – e implementare la virtuosa collaborazione instauratasi con l’ATM nell’ambito delle politiche della mobilità sostenibile, l’Ateneo peloritano si impegna a rimborsare il costo dell’abbonamento “MoveMe”di € 20,00 a tutti gli studenti (compresi gli assegnisti, i borsisti, dottorandi e specializzandi), a seguito della presentazione di regolare ricevuta di pagamento».

La domanda per richiedere l’abbonamento dovrà essere compilata e inoltrata online sull’apposita piattaforma dedicata. L’abbonamento “MoveMe” verrà rilasciato, esclusivamente, in formato elettronico su supporto magnetico Smart Card RFID, dal personale ATM presso lo sportello preposto di Via La Farina n° 336, senza alcun tipo di onere aggiuntivo a carico dell’utente.

A Messina si viaggia con MoveMe

L’iniziativa, lanciata a luglio, ha avuto un grande successo: «Siamo stati letteralmente travolti – aveva detto il presidente di ATM, Giuseppe Campagna – da una straordinaria richiesta di abbonamento che testimonia la bontà dell’iniziativa. Allo stesso tempo la risposta costituisce un’attestazione di stima nei confronti dell’azienda che mi pregio di presiedere. Il successo di MoveMe è frutto, non solo dell’occasione imperdibile di sottoscrivere un abbonamento a prezzo ridottissimo, ma dimostra come sia cambiato l’approccio dei messinesi nei confronti di ATM. Un’azienda che era considerata un carrozzone e che oggi, grazie ad un lavoro straordinario di tutti i dipendenti e i dirigenti, offre un servizio efficiente ed apprezzato dai messinesi».

Le domande per richiedere MoveMe sono aperte fino al 28 ottobre 2023. L’iniziativa sarà valida fino ad esaurimento dei fondi disponibili (PON Città Metropolitane 2014– 2020 REACT – EU). A questo link chi può richiederlo.

