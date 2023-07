Messina, boom di domande per MoveMe: stop alle richieste per gli abbonamenti scontati ATM

Grande successo per MoveMe, la campagna di abbonamenti a prezzi scontati di ATM Messina: oltre 10mila le istanze arrivate dai cittadini. L’Azienda sospende temporaneamente le richieste.

Di cosa stiamo parlando? MoveMe è una campagna di abbonamento a prezzo scontato per i mezzi pubblici, bus e tram, e per la sosta nei parcheggi di interscambio, indirizzata ai cittadini di Messina. L’iniziativa è stata lanciata da ATM il 26 giugno e dopo poche settimane ha raggiunto il tetto massimo, finendo sostanzialmente le risorse attualmente a disposizione. L’Azienda ha quindi deciso di sospendere le nuove domande a partire da oggi, 15 luglio, non escludendo però la possibilità di rilanciare l’iniziativa in futuro con altri fondi.

A commentare, il presidente di ATM, Giuseppe Campagna: «Siamo stati letteralmente travolti – ha affermato – da una straordinaria richiesta di abbonamento che testimonia la bontà dell’iniziativa. Allo stesso tempo la risposta costituisce un’attestazione di stima nei confronti dell’azienda che mi pregio di presiedere. Il successo di MoveMe è frutto, non solo dell’occasione imperdibile di sottoscrivere un abbonamento a prezzo ridottissimo, ma dimostra come sia cambiato l’approccio dei messinesi nei confronti di ATM. Un’azienda che era considerata un carrozzone e che oggi, grazie ad un lavoro straordinario di tutti i dipendenti e i dirigenti, offre un servizio efficiente ed apprezzato dai messinesi».

«Questo – prosegue – mi inorgoglisce, perché con il lavoro di squadra è cambiata la percezione che il cittadino ha dell’ATM e ripaga, allo stesso tempo, la fiducia del sindaco Federico Basile riposta sulla governance della partecipata comunale. Infine, chiedo un po’ di pazienza e poi saranno distribuite le rimanenti tessere di abbonamento a chi ne ha fatto richiesta. I nostri uffici staranno lavorando contestualmente anche su altri fronti, come il rilascio dei pass a Torre Faro e alle richieste per il bonus trasporti».

Chiuse quindi le domande per gli abbonamenti scontati di Move Me, l’ATM di Messina ha già rilasciato 2.500 tessere e provvederà alle altre nei prossimi giorni.

